Perinetti | «Juventus | una stagione sicuramente non positiva»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Le parole in esclusiva anews24 di Giorgio: «Non resta che attendere che questa diventi la squadra di Allegri» Giorgioha parlato in esclusiva anews24 sulladei bianconeri. Di seguito un estratto della sua intervista. Qual è il suo giudizio sulladellache si è da poco conclusa? «E’ stataunanon. Siamo abituati a ben altre annate da parte dei bianconeri, che hanno concluso tra l’altro senza trofei e quindi non può esserci un giudizio positivo. Chiaramente è stato anche un anno di assestamento, con il ritorno di Allegri e vari rinnovamenti all’interno della rosa. L’infortunio di Chiesa ha pesato molto, ma è chiaro che ...

