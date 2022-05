Nostalgia, recensione: Favino superbo nel dramma di Martone presentato a Cannes (Di lunedì 30 maggio 2022) La nostra recensione di Nostalgia, il racconto di un’identità spezzata che tenta di ricomporsi tra le strade del Rione Sanità, firmato da Mario Martone, con un superbo Pierfrancesco Favino, presentato a Cannes Il ritorno di Mario Martone nella sua Napoli, non più quella di inizio Novecento del recente Qui rido io, ma la città contemporanea fotografata in tutte le sue contraddizioni di Nostalgia è l’occasione per il racconto di un altro ritorno, quello del protagonista del film che dopo quarant’anni rimette piede nel suo rione per scoprire che nulla è cambiato. Tutto è come un tempo. Un nóstos che non può che essere a suo modo doloroso, come suggerisce il titolo. presentato in concorso al Festival di ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) La nostradi, il racconto di un’identità spezzata che tenta di ricomporsi tra le strade del Rione Sanità, firmato da Mario, con unPierfrancescoIl ritorno di Marionella sua Napoli, non più quella di inizio Novecento del recente Qui rido io, ma la città contemporanea fotografata in tutte le sue contraddizioni diè l’occasione per il racconto di un altro ritorno, quello del protagonista del film che dopo quarant’anni rimette piede nel suo rione per scoprire che nulla è cambiato. Tutto è come un tempo. Un nóstos che non può che essere a suo modo doloroso, come suggerisce il titolo.in concorso al Festival di ...

