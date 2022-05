Napoli, Spalletti: ''Sara' un campionato difficile ancora una volta'' (Di lunedì 30 maggio 2022) A Palazzo Petrucci, si è tenuta la conferenza di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. Queste le sue parole: "Siamo pronti. Avere delle amichevoli serve, anche di un certo livello se non hai una squadra pronta a capire il momento del campionato. - afferma Spaleltti - Noi siamo una squadra abbastanza matura. Giocare contro qualche squadra che da' uno stimolo in piu' puo' servire. Giocare all'estero e' anche un dispendio di energie. Squadra al completo in ritiro? Il calcio e' cambiato. Non e' che si puo' mettere a posto il tutto. Per forza si inserisce il mercato e devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna mantenere una squadra competitiva con i calciatori forti, altrimenti senza calciatori buoni la palla non viaggia con ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) A Palazzo Petrucci, si è tenuta la conferenza di presentazione del ritiro dela Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto Luciano, allenatore del. Queste le sue parole: "Siamo pronti. Avere delle amichevoli serve, anche di un certo livello se non hai una squadra pronta a capire il momento del. - afferma Spaleltti - Noi siamo una squadra abbastanza matura. Giocare contro qualche squadra che da' uno stimolo in piu' puo' servire. Giocare all'estero e' anche un dispendio di energie. Squadra al completo in ritiro? Il calcio e' cambiato. Non e' che si puo' mettere a posto il tutto. Per forza si inserisce il mercato e devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna mantenere una squadra competitiva con i calciatori forti, altrimenti senza calciatori buoni la palla non viaggia con ...

