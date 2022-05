Monza, Stroppa: “Berlusconi vuole lo scudetto? Lo disse anche al Milan” (Di lunedì 30 maggio 2022) Giovanni Stroppa, ex giocatore del Milan e oggi allenatore del Monza, commenta a Sky Sport l’uscita di Silvio Berlusconi dopo la storica promozione dei brianzoli in Serie A. Di seguito le sue parole: “Berlusconi ha detto che vuole vincere scudetto e Champions? Io ero presente ad Arcore, al primo discorso alla squadra, e disse che era abituato a vincere e che avremmo vinto in Italia, in Europa e nel mondo. Dopo un anno e mezzo era successo tutto questo per cui ho un po’ di timore dopo quello che ha detto ieri sera”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Giovanni, ex giocatore dele oggi allenatore del, commenta a Sky Sport l’uscita di Silviodopo la storica promozione dei brianzoli in Serie A. Di seguito le sue parole: “ha detto chevinceree Champions? Io ero presente ad Arcore, al primo discorso alla squadra, eche era abituato a vincere e che avremmo vinto in Italia, in Europa e nel mondo. Dopo un anno e mezzo era successo tutto questo per cui ho un po’ di timore dopo quello che ha detto ieri sera”. SportFace.

