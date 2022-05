LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Magistris conquista l’argento, vince la francese Tchakounte (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA LIVE 18:36 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! RIMANETE COLLEGATI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI CAMPIONATI Europei DI Sollevamento pesi! BUONA SERATA. 18:35: Questa quindi la classifica finale 1) Dora Tchakounte (FRA) 2132) Lucrezia Magistris (ITA) 212 3) Ine Anderssson (NOR) 208 La seconda azzurra in gara, Alessia Durante, si è ritirata dopo il primo tentativo dello salncio 18:30 Una buona gara per l’azzurra, viziata soltanto dalla seconda alzata nulla nello slancio. Tuttavia è stata bravissima a superarsi nel terzo tentativo. Un argento più che meritato. La medaglia d’oro è invece della francese Tchakounte, abile ad alzare 117 all’ultimo tentativo. 18:29 Non vanno su i 120 kg della norvegese che chiude ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA18:36 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! RIMANETE COLLEGATI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI CAMPIONATIDI! BUONA SERATA. 18:35: Questa quindi la classifica finale 1) Dora(FRA) 2132) Lucrezia(ITA) 212 3) Ine Anderssson (NOR) 208 La seconda azzurra in gara, Alessia Durante, si è ritirata dopo il primo tentativo dello salncio 18:30 Una buona gara per l’azzurra, viziata soltanto dalla seconda alzata nulla nello slancio. Tuttavia è stata bravissima a superarsi nel terzo tentativo. Un argento più che meritato. La medaglia d’oro è invece della, abile ad alzare 117 all’ultimo tentativo. 18:29 Non vanno su i 120 kg della norvegese che chiude ...

