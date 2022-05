LIVE Sinner-Rublev 6-1 4-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre fisicamente e perde il secondo set! (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 Jannik Sinner perde il secondo set! Andrej Rublev conquista il parziale per 6 giochi a 4 forte del break del decimo gioco: l’azzurro ha avuto problemi fisici evidenti al ginocchio a metà frazione. FINE secondo SET 4-6 ARRIVA IL secondo SET PER Rublev MA Sinner STA soffreNDO! 30-40 Servizio e palla corta di Sinner che chiude con lo smash dopo la parata sottorete. 15-40 DUE SET POINT Rublev! 15-30 Altra risposta profonda di Rublev: Sinner va in difficoltà. 15-15 CHE ANGOLO IN RISPOSTA DI DIRITTO DI Rublev! 15-0 Buona prima di ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31 JannikilAndrejconquista il parziale per 6 giochi a 4 forte del break del decimo gioco:ha avuto problemi fisici evidenti al ginocchio a metà frazione. FINESET 4-6 ARRIVA ILSET PERMASTANDO! 30-40 Servizio e palla corta diche chiude con lo smash dopo la parata sottorete. 15-40 DUE SET POINT! 15-30 Altra risposta profonda diva in difficoltà. 15-15 CHE ANGOLO IN RISPOSTA DI DIRITTO DI! 15-0 Buona prima di ...

Advertising

Corriere : Sinner-Rublev per i quarti: il russo tiene il servizio, 6-1, 1-2La diretta - zazoomblog : LIVE Sinner-Rublev 6-1 1-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il russo è avanti nel secondo set - #Sinner-Rublev… - infoitsport : Sinner Rublev al Roland Garros 2022, il risultato in diretta live - sportface2016 : #RolandGarros , #Sinner si prende il primo set 6-1 contro #Rublev SEGUI IL LIVE DEL MATCH - sportli26181512 : Sinner-Rublev al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner affronta sul Suzanne Leng… -