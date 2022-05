L’affondo di Draghi | rischio catastrofe alimentare | accordo o colpa di Putin

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nell'incontro trilaterale tra il presidente del Consiglio Mario, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono stati discussi i temi in agenda e in particolare è stata "condivisa la preoccupazione per la crisi". "Il confronto conè necessario per risolvere il problema del grano, della sicurezza. Ildi unaè reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che laè di" ha detto, secondo quanto si apprende, intervenendo al Consiglio europeo a Bruxelles. Secondo, "l'Onu può giocare un ruolo importante per risolvere la crisi, ma abbiamo il ...