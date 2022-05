Inter, incassati i primi 4,5 mln (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la promozione del Monza in A, scatta l'obbligo di riscatto da parte de club brianzolo di Michele Di Gregorio, portiere arrivato dall'Inter,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la promozione del Monza in A, scatta l'obbligo di riscatto da parte de club brianzolo di Michele Di Gregorio, portiere arrivato dall',...

Advertising

Octavia_Quake : 15 milioni incassati da Di Gregorio e Pirola + cessione di Sensi per pagarci le buonuscite dei cileni… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Italiane in Europa, incassati 275 milioni: Juve e Inter han guadagnato di più #europa #italiane #introiti - infoitsport : Introiti europei, incassati 275 milioni: Inter seconda con circa 50 mln totali - FcInterNewsit : Introiti europei, incassati 275 milioni: Inter seconda con circa 50 mln totali - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Italiane in Europa, incassati 275 milioni: Juve e Inter han guadagnato di più #europa #italiane #introiti -