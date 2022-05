Il Giro di Hindley | il lungo addio di Nibali e il futuro antico del ciclismo

Advertising

Eurosport_IT : Dopo il 2° posto nel 2020, oggi Jai Hindley è il ???? del Giro d'Italia 105! Primo australiano, sesto non europeo su… - SkySport : UTIM'ORA CICLISMO L'ASUTRALIANO HINDLEY VINCE IL 105° GIRO D'ITALIA Secondo Carapaz (Ecu) davanti a Landa (Spa)… - Eurosport_IT : IL TRICOLORE A VERONA: MATTEO SOBRERO VINCE LA CRONO FINALE DEL GIRO ?????? A Jai #Hindley il Giro 105! ???? - rides_bike : Matteo Sobrero vince la crono Jai Hindley vince il Giro d’Italia Grazie di cuore a Vincenzo Nibali - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: #Ciclismo. #JaiHindley vince il #GirodItalia - -

Alla fine ha vinto lui, il 'nostro'. Il trionfatore deld'Italia ha più di qualcosa che lo lega all'Abruzzo, e in particolare al Pescarese. Il ciclista australiano, 26 anni, ben sette anni fa, quand'era ancora una ...Cala il sipario su unnon memorabile, che va in archivio e sarà ricordato soprattutto per la statistica: Jaiè il primo australiano in rosa nella storia ultracentenaria del. Se poi questo ragazzo di 26 anni, cresciuto per un breve periodo in Italia, quando sbarcò nel 2015 a Cappelle sul Tavo, in ...Terminato il Giro d'Italia, Vincenzo Nibali risale fino al quarto posto e nonostante l'età si conferma il più forte degli italiani nelle corse a tappe ...I nostri giudizi sui protagonisti di questa 105ª edizione. Il capitano del team Bora-hansgrohe è il vincitore, per Nibali invece è stata l’ultima volta alla corsa rosa. Poi il grande successo di Sobre ...