I sei bambini (e tre papà) ricoverati per ustioni per un incidente durante le prove di una recita scolastica (Di lunedì 30 maggio 2022) incidente durante le prove di una recita scolastica a Osio Sotto, in provincia di Bergamo: sei bambini – tra i tre e i sei anni – che stavano riscaldando dei marshmallow, sono rimasti ustionati nel tentativo di caramellare lo zucchero degli snack. Due sarebbero in gravi condizioni. Sono feriti anche tre papà. Immediati i soccorsi, con cinque ambulanze intervenute insieme a vigili del fuoco, elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Secondo i primi rilievi l’incidente avrebbe coinvolto la padella dentro la quale stavano cucinando scaldando i dolci, nella zona del giardino della scuola ora transennato dalle forze dell’ordine. incidente alla recita scolastica a Bergamo: sei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)ledi unaa Osio Sotto, in provincia di Bergamo: sei– tra i tre e i sei anni – che stavano riscaldando dei marshmallow, sono rimasti ustionati nel tentativo di caramellare lo zucchero degli snack. Due sarebbero in gravi condizioni. Sono feriti anche tre. Immediati i soccorsi, con cinque ambulanze intervenute insieme a vigili del fuoco, elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Secondo i primi rilievi l’avrebbe coinvolto la padella dentro la quale stavano cucinando scaldando i dolci, nella zona del giardino della scuola ora transennato dalle forze dell’ordine.allaa Bergamo: sei ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (#Bergamo) durante le prove di una… - rubio_chef : Mai un fiato @rulajebreal sui bambini palestinesi stuprati da 74 anni in detenzione amministrativa dai suprematisti… - antareSar_ : RT @rtl1025: ?? Sei bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (#Bergamo) durante le prove di una recita scol… - Marco_Carlo_Dom : @LiaQuartapelle Te che sei informata. Tra le condizioni c'è anche la costruzione del muro di Kiev? E la deportazion… - neXtquotidiano : I sei bambini (e tre papà) ricoverati per ustioni per un incidente durante le prove di una recita scolastica -