Guerra in Ucraina, Mosca: 'Distrutti obici italiani'. Ma la Difesa nega: 'Non sono nostri' (Di lunedì 30 maggio 2022) Un fermo immagine del video pubblicato da Mosca: colpiti obici italiani in Ucraina Roma, 30 maggio 2022 - In Ucraina l'esercito russo ha distrutto artiglieria di fabbricazione italiana , ha fatto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Un fermo immagine del video pubblicato da: colpitiinRoma, 30 maggio 2022 - Inl'esercito russo ha distrutto artiglieria di fabbricazione italiana , ha fatto ...

