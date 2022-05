F1 | Daniel Ricciardo | “Sapevamo che sarebbe stata dura La pioggia è stata una sorpresa”

Advertising

BloopGG : Lando Norris & Daniel Ricciardo - victorabadf1 : ¡BANDERA ROJA! ¡Accidente de Daniel Ricciardo! - oflovenlifericc : RT @Ansi4sociale: Ieri ho chiesto a mio nonno cosa ne pensasse dei rumors “ritiro” ti Daniel Ricciardo e mi ha risposto: “Ricciardo è un co… - loveforpeterr : RT @italyaustralia: comunque a vanzini deve proprio piacere il nome 'Daniel Ricciardo' perché lo nomina perennemente, soprattutto quando de… - loveforpeterr : RT @horanvojcee: Daniel Ricciardo - Red wine Lui è come il vino, più invecchia più è bono -

Momento decisamente sottotono e piuttaoto deludente quello che sta attraversandosulla sua McLaren. Già in settimana era scattato l'allarme e qualche tirata d'orecchie per il pilota australiano da parte del team inglese, reo di non riuscire a sfruttare in pieno la ...Intervistato dal sito ufficiale della McLaren,si è detto abbastanza deluso del risultato raccolto nell'ultimo Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1, sottolineando come gli obiettivi ad inizio ...Daniel Ricciardo ha espresso il proprio parere al termine del Gran Premio di Monaco, settima competizione del Mondiale F1 2022. Il portacolori della McLaren ha concluso al 13mo posto il round monegasc ...Momento decisamente sottotono e piuttaoto deludente quello che sta attraversando Daniel Ricciardo sulla sua McLaren. Già in settimana era scattato l’allarme e qualche tirata d’orecchie per il pilota a ...