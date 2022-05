Dramma all’asilo nido | 5 bambini ustionati durante le prove della recita

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 30 maggio 2022) È di 5il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in un asilo di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Una bambina di 4 anni è la più grave tra gli alunni feriti: per lei è stato necessario il trasporto in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Buzzi di Milano. Alunnialla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.