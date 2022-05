Ciro Grillo alla sbarra con i suoi tre amici: mercoledì al via il processo per stupro di gruppo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il luogotenente dei Carabinieri in servizio alla Compagnia di Milano Duomo che nell’estate del 2019 ha eseguito la perquisizione e i sequestri a carico di Ciro Grillo, il maresciallo dei Carabinieri che presta servizio al Nucleo Operativo di Genova San Martino che ha eseguito le perquisizioni e i sequestri nei confronti di Edoardo Capitta. E ancora, il maresciallo che ha eseguito la perquisizione a casa di Francesco Corsiglia. Sono soltanto tre dei setti rappresentanti della Polizia giudiziaria che mercoledì, 1 giugno, saranno chiamati a deporre al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per l’inizio del processo a carico del figlio di Beppe Grillo e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sono tutti accusati di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Il luogotenente dei Carabinieri in servizioCompagnia di Milano Duomo che nell’estate del 2019 ha eseguito la perquisizione e i sequestri a carico di, il maresciallo dei Carabinieri che presta servizio al Nucleo Operativo di Genova San Martino che ha eseguito le perquisizioni e i sequestri nei confronti di Edoardo Capitta. E ancora, il maresciallo che ha eseguito la perquisizione a casa di Francesco Corsiglia. Sono soltanto tre dei setti rappresentanti della Polizia giudiziaria che, 1 giugno, saranno chiamati a deporre al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per l’inizio dela carico del figlio di Beppee deitre, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sono tutti accusati di ...

