Cani e gatti, quanto ci costate! (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - Nel Regno Unito un sondaggio svela le angosce dei proprietari di Cani e gatti, soprattutto di chi lo è diventato durante il lockdown. Più di un terzo dei proprietari dei quattrozampe (35%) aveva sottostimato i costi del possedere un animale domestico. Oltremanica il costo potenziale della cura e mantenimento di un cane è stimato tra 25mila e 30mila sterline (29mila-23mila euro), dipende dalla taglia, razza e naturalmente da quanto a lungo vive, mentre un gatto costa ne costa almeno 12mila (circa 14mila euro). E l'aumento del costo della vita non fa che aumentare la pressione sui proprietari di animali. Il 15 per cento si chiede spaventato se sarà in grado di continuare ad affrontare la spesa, e oltre un milione ha pensato, almeno una volta, all'abbandono come via d'uscita. Ma tra le cause di angoscia non c'è solo il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - Nel Regno Unito un sondaggio svela le angosce dei proprietari di, soprattutto di chi lo è diventato durante il lockdown. Più di un terzo dei proprietari dei quattrozampe (35%) aveva sottostimato i costi del possedere un animale domestico. Oltremanica il costo potenziale della cura e mantenimento di un cane è stimato tra 25mila e 30mila sterline (29mila-23mila euro), dipende dalla taglia, razza e naturalmente daa lungo vive, mentre un gatto costa ne costa almeno 12mila (circa 14mila euro). E l'aumento del costo della vita non fa che aumentare la pressione sui proprietari di animali. Il 15 per cento si chiede spaventato se sarà in grado di continuare ad affrontare la spesa, e oltre un milione ha pensato, almeno una volta, all'abbandono come via d'uscita. Ma tra le cause di angoscia non c'è solo il ...

Advertising

enpaonlus : Ilaria Capua ci riprova. All’inizio della pandemia se la prendeva con cani e gatti. Bufala clamorosa. Adesso, contr… - lifestyleblogit : Cani e gatti, quanto ci costate! - - LocalPage3 : Cani e gatti, quanto ci costate! - denti_emanuele : @Silvia00072 Esattamente i Gatti si vendicano...poi cancellano...ma non dimenticano...!!A differenza Cani che subis… - adozionianimali : RT @adottamicolcuor: Marina micina cerca casa - Io ancora cerco una casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #Adottamicolcu… -