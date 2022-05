Bruscolotti | “Zielinski ha deluso | ma un addio può favorirlo”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Giuseppe, ex difensore e capitano per cinque stagioni del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Rimasto a lungo il calciatore con più presenze nella storia del Napoli (511), ha anche vinto con i partenopei il primo Scudetto della loro storia, oltre a due Coppe Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese. Palo ‘e fierro, soprannome datogli dai tifosi azzurri, ha parlato dei migliori e peggiori giocatori della stagione del Napoli, spendendo poi due parole su, e sull’impatto che l’di Insigne potrebbe avere sul suo rendimento. Il polacco ha infattiin questa stagione, nonostante le sue 42 presenze tra tutte le competizioni, condite da 8 gol e 5 assist. In Serie A ha infatti avuto una media di minuti giocati a partita inferiore a 60. Di seguito le parole dell’ex ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Bruscolotti punta su Zielinski: “L’addio di Insigne può favorirlo l’anno prossimo” - UniqueCalcio : #Bruscolotti su #Zielinski: “L’addio di #Insigne può favorirlo l’anno prossimo” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Zielinski? L'addio di Lorenzo Insigne l'anno prossimo può favorirlo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Zielinski? L'addio di Lorenzo Insigne l'anno prossimo può favorirlo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Zielinski? L'addio di Lorenzo Insigne l'anno prossimo può favorirlo' -

...INSEGNAMI L'ARTE DELLA PERSUASIONE Non mi sento di dire niente sull'esclusione didai ...la difesa a zona di qua la difesa a zona di là il calcio è cambiato il calcio si è evoluto'......Questo stadio pieno è porno Here We Gocon un taglio di capelli che manco all'ennenci negli anni 90 Sento che sto provando delle pulsioni sessuanti per Fabian Ruiz in versione...Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Ecco le sue parole: "Di Lorenzo è stato il migliore della stagione. I flop Quelli che non ...Giuseppe Bruscolotti, ex capitano storico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21: “Di Lorenzo è stato il migliore della stagione del Napoli. Per quanto riguarda i peggiori sono tutti quelli ...