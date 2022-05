Boom di ascolti su Sky e TV8 per il grande weekend di motori con F1 e MotoGP (Di lunedì 30 maggio 2022) grande successo per il weekend di motori su Sky e TV8, che hanno trasmetto le gare di MotoGP e Formula 1. In particolare il Gran Premio d’Italia di MotoGP ha segnato il record stagionale con 2 milioni 813 mila spettatori medi e il 19,8% di share; su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, la gara è stata vista in media da 910 mila spettatori e 1 milione 464 mila spettatori unici, con il 6,4% di share, mentre su TV8 ha raccolto 1 milione 903 mila spettatori medi, con il 13,4% di share. Importanti risultati anche per le altre classi su Sky Sport, con 160 mila spettatori medi per la Moto3 alle 11 e 216 mila per la Moto2 alle 12.20. Continua la crescita per la Formula 1, con il Gran Premio di Monaco che su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 714 mila spettatori ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022)successo per ildisu Sky e TV8, che hanno trasmetto le gare die Formula 1. In particolare il Gran Premio d’Italia diha segnato il record stagionale con 2 milioni 813 mila spettatori medi e il 19,8% di share; su Sky Sporte Sky Sport Uno, la gara è stata vista in media da 910 mila spettatori e 1 milione 464 mila spettatori unici, con il 6,4% di share, mentre su TV8 ha raccolto 1 milione 903 mila spettatori medi, con il 13,4% di share. Importanti risultati anche per le altre classi su Sky Sport, con 160 mila spettatori medi per la Moto3 alle 11 e 216 mila per la Moto2 alle 12.20. Continua la crescita per la Formula 1, con il Gran Premio di Monaco che su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 714 mila spettatori ...

