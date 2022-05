Arriva la Barbie trans ispirata all’attore Laverne Cox | ne sentivamo la mancanza

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag — Latribute collection si allarga per accogliere la primaCox. Se ne sentiva la: del resto è noto che migliaia di bambine in tutto il mondo, da tempo, ne reclamavano piangenti la fabbricazione e l’immissione nel mercato. Ma non chiamatelo indottrinamento delle menti più giovani: lavuole essere fonte di ispirazione per la creazione di una società maggiormente inclusiva nella quale tutti possano sentirsi rappresentati, o almeno così dicono loro. Laha le sembianze diCox La bambola ha le sembianze diCox, attore, produttore, scrittore e attivista Lgbt, ...

