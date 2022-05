Video l’Eredità 29 maggio 2022: Sanaa Dahbi (Di domenica 29 maggio 2022) l’Eredità di domenica 29 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Sanaa Dahbi di Ascoli Piceno. Sanaa Dahbi ha i genitori originari del Marocco, ma lei è nata ad Ascoli Piceno. E’ responsabile marketing e comunicazione di un’azienda di servizi che opera nel settore medico. Sta per laurearsi alla magistrale. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato! Riproverà domani. Trovate il ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 maggio 2022)di domenica 29. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdi Ascoli Piceno.ha i genitori originari del Marocco, ma lei è nata ad Ascoli Piceno. E’ responsabile marketing e comunicazione di un’azienda di servizi che opera nel settore medico. Sta per laurearsi alla magistrale. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato! Riproverà domani. Trovate il ...

