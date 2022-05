United Rangnick, non sarà consulente: il comunicato (Di domenica 29 maggio 2022) Il Manchester United con un comunicato ufficiale ha salutato Rangnick che non occuperà nemmeno il ruolo di consulente del club Il Manchester United con un comunicato ufficiale ha salutato Rangnick che non occuperà nemmeno il ruolo di consulente del club. La nota della società: «Ringraziamo Ralf Rangnick per i suoi sforzi negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di selezionatore della Nazionale austriaca, rinunciando dunque all’incarico di consulente del club. Auguriamo buona fortuna a Ralf per questo nuovo capitolo della sua carriera» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Il Manchestercon unufficiale ha salutatoche non occuperà nemmeno il ruolo didel club Il Manchestercon unufficiale ha salutatoche non occuperà nemmeno il ruolo didel club. La nota della società: «Ringraziamo Ralfper i suoi sforzi negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di selezionatore della Nazionale austriaca, rinunciando dunque all’incarico didel club. Auguriamo buona fortuna a Ralf per questo nuovo capitolo della sua carriera» L'articolo proviene da Calcio News 24.

