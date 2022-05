Una capitana coraggiosa

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 maggio 2022) All'ultima tappa del Giro d'Italia a Verona c'era anche lei a tagliare il traguardo: Alessandra Fior, 42 anni, campionessa di Triathlon, ma soprattuttodell'unica squadra femminile del Giro-E, la e-bike experience (unica nel suo genere a livello mondiale) organizzata da Rcs Sport e inserita nel calendario della Corsa Rosa come evento cicloturistico. L'edizione 2022 ha previsto 18 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri. E Alessandra ha alzato le braccia in segno di vittoria a tutti gli arrivi. Non solo per l'evento in sé, ma soprattutto per il messaggio che si portava dietro: lei è un'ambassador Airc dopo aver combattuto un tumore al seno. La squadra della 14esima tappa al Giro-E 2022: in basso, a destra, Alessandra Fior, la