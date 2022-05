Rinnovo Djuric | Sabatini duro | «La nostra proposta è arrivata due mesi fa I contratti vanni rispettati»

(Di domenica 29 maggio 2022) Ancora non è arrivato ildicon la Salernitana e il diesseha commentato duramente la situazione Ancora non è arrivato ildicon la Salernitana e il diesseha commentato duramente la situazione ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni: «Duefa èla. Dopo la salvezza ho scritto a lui per avere una risposta. Tutti vogliamo bene a Milan, però quando si fanno iesistono regole da rispettare». La società ha offerto due anni di contratto al Bosniaco, ma il giocatore ne chiede tre. Sule sue tracce avrebbe messo gli occhi anche il Besiktas. Ai campani piace il 2002 Zeballos del Boca Juniors. L'articolo proviene da ...

Salerno . In cima alla lista delle operazioni di mercato da effettuare, la Salernitana ha messo ildi Milan. L'ariete bosniaco, dopo quattro campionati in granata, è considerato un simbolo sia dalla società che dai tifosi. Il suo contratto, però, è in scadenza al 30 giugno e, al ...Commenta per primo Tra i protagonisti della salvezza della Salernitana c'è il capitano Milan, col quale secondo La Gazzetta dello Sport il club sta provando a trovare un accordo per ildel contratto: sul piatto c'è una proposta di due anni con opzione per il terzo, vanno ...Milan Djuric è ad un bivio: rinnovare con la Salernitana o provare ad incidere da qualche altra parte Ottopagine.it fa il punto sulla situazione dell'attaccante con cui il club di ...Anche l'anno prossimo Davide Nicola sarà l'allenatore della Salernitana. Dopo vari contatti telefonici col presidente Iervolino, arriva l'accordo per un ...