"Rammarico?": Donnarumma per la prima volta rompe il silenzio sullo Scudetto del Milan, cosa rivela (Di domenica 29 maggio 2022) Gianluigi Donnarumma rompe il silenzio e dopo i tweet e qualche messaggino agli ex compagni di squadra, ha deciso di parlare dello Scudetto del Milan. L'ex portiere rossonero, volato a Parigi, di certo avrà qualche rimpianto. Vincere a Milano non è la stessa cosa di vincere a Parigi con la staffetta con Keylor Navas. E così intervenendo in una conferenza stampa a Coverciano, il portiere ha parlato della sua stagione ma anche dello Scudetto vinto dal Milan: "Dopo aver vinto il titolo in Ligue 1 lo Scudetto del Milan ha reso il mio anno perfetto. Gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile e sono orgoglioso di loro. Rammarico per non essere rimasto? No, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Gianluigiile dopo i tweet e qualche messaggino agli ex compagni di squadra, ha deciso di parlare dellodel. L'ex portiere rossonero, volato a Parigi, di certo avrà qualche rimpianto. Vincere ao non è la stessadi vincere a Parigi con la staffetta con Keylor Navas. E così intervenendo in una conferenza stampa a Coverciano, il portiere ha parlato della sua stagione ma anche dellovinto dal: "Dopo aver vinto il titolo in Ligue 1 lodelha reso il mio anno perfetto. Gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile e sono orgoglioso di loro.per non essere rimasto? No, sono ...

