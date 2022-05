Milan, Di Gennaro: “Ibrahimovic è stato fondamentale. Origi? Vi dico la mia sensazione” (Di domenica 29 maggio 2022) Di Gennaro ha parlato di Milan e tanto altro in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Ecco uno stralcio delle parole dell’ex centrocampista. Come ha vissuto questo tricolore?“Con grande felicità. La società è cambiata molto rispetto a quando c’ero io. Sono rimaste sostanzialmente poche persone ma la mia gioia è rivolta soprattutto a Paolo Maldini. Stiamo parlando di un’autentica leggenda, si è confermato tale anche nel suo ruolo dirigenziale. Se la merita tutta”. Ibrahimovic dopo l’infortunio rientrerà ancora o saluterà?“Solo lui può saperlo in base alle sensazioni che gli darà il suo corpo. Certo, è stato determinante dentro e fuori dal campo”. Origi è l’uomo giusto per l’attacco rossonero?“La società si è sempre mossa bene e i risultati gli hanno dato ragione. Per questo bisogna ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022) Diha parlato die tanto altro in esclusiva ai microfoni diNews.it. Ecco uno stralcio delle parole dell’ex centrocampista. Come ha vissuto questo tricolore?“Con grande felicità. La società è cambiata molto rispetto a quando c’ero io. Sono rimaste sostanzialmente poche persone ma la mia gioia è rivolta soprattutto a Paolo Maldini. Stiamo parlando di un’autentica leggenda, si è confermato tale anche nel suo ruolo dirigenziale. Se la merita tutta”.dopo l’infortunio rientrerà ancora o saluterà?“Solo lui può saperlo in base alle sensazioni che gli darà il suo corpo. Certo, èdeterminante dentro e fuori dal campo”.è l’uomo giusto per l’attacco rossonero?“La società si è sempre mossa bene e i risultati gli hanno dato ragione. Per questo bisogna ...

