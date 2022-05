Leclerc in estasi | come Ayrton Senna Terruzzi | quello che pochi hanno notato | la profezia

(Di domenica 29 maggio 2022) Roba da. Se Giorgio, decano dei giornalisti di F1 italiani e solitamente molto abbottonato, si sbilancia così significa che Charlessta davvero riscrivendo la storia delle corse. Il monegasco ha guidato la Ferrari a una splendida pole position nel gp di casa, sul budello urbano di Montecarlo. "un omaggio a, il suo idolo, che qui partì davanti cinque volte; che qui nel 1988 raccontò di aver dominato la qualifica in uno stato di trance mistico e magico", scrivesul Corriere della Sera.forse sabato era in preda alla stessa euforia: "Irresistibile, capace di abbassare i propri tempi in continuazione, con qualche decimo tra il cervello e il piede destro da spendere sotto ogni ...

... non può che venire in mente Charles, forse il migliore interprete attuale dell'assolo nella Q3. Lo scorso anno, Charles si produsse in un giro memorabile a Montecarlo. Un'presto ......per i 40mila appassionati inper la Sprint Race: numeri da record in attesa dell'assalto finale . Anteprima eccezionale dunque col mini Gp da 21 giri, vinto da Verstappen cona ruota , ... Formula 1, colpo di scena in Ferrari: mossa inattesa sulla F1-75 di Leclerc