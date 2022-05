(Di domenica 29 maggio 2022) L’potrebbe dover cercare un centrale mancino in caso di partenza di: alla dirigenzadel Lipsia L’potrebbe dover andare sul mercato per un altro difensore centrale, ma stavolta mancino visto la possibile cessione di, direzione Premier League. I nerazzurri avrebbero messo nel mirinodel Lipsia, giocatore visto all’opera contro l’Atalanta in Europa League. Il croato è un profilo chea Ausilio e Marotta. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Udogieanche in Premier League, e la stessalo ha osservato più volte. Strakosha lascia la Lazio Thomas Strakosha lascerà la Lazio il prossimo 30 giugno. Il portiere albanese ha il ...... in questo caso su Telegram, quale sarebbe per loro il sostituto ideale di Ivan Perisic all'. ... cheanche alla Juventus. Tra le opzioni anche la possibilità di commentare con il proprio ... Inter, piace Gvardiol: può essere lui il sostituto di Bastoni Le ultime sul mercato del portoghese Come riportato nell’edizione odierna il quotidiano La Nazione, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino del Manchester United Diogo Dalot. Come prima opzione p ...L’Inter potrebbe dover cercare un centrale mancino in caso di partenza di Bastoni: alla dirigenza piace Gvardiol del Lipsia L’Inter potrebbe dover andare sul mercato per un altro difensore centrale, ...