(Di domenica 29 maggio 2022) Berlino vuole estendere l’esenzione per l’Ungheria all’oleodotto che serve Germania e Polonia. L’ipotesi di approvare il pacchetto in due fasi

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Ue apre sul tetto al prezzo del gas Ma resta la spaccatura sul petrolio - Luxgraph : Il vertice Ue apre sul tetto al prezzo del gas Ma resta la spaccatura sul petrolio #corriere #news #2022 #italy… - Corriere : Ue apre sul tetto al prezzo del gas Ma resta la spaccatura sul petrolio - mariosalis : Bozza vertice Ue, apre a confisca beni russi 'Il Consiglio europeo sostiene ulteriori opzioni in linea con l'esplor… - Salvato95551627 : RT @NapoliCalciogol: Mercato da vertice, l'#Inter apre con le usicte -

Corriere della Sera

Entra nelle conclusioni delche sioggi. Un price cap al gas russo, anche se temporaneo, nonostante i dubbi dell'autorità regolatoria europea, è una battaglia che Mario Draghi e il ...Nel testo, infatti, sialla possibilità di introdurre un price cap temporaneo all'energia. "Il ... Ileuropeo inviterà "la Commissione a proseguire rapidamente i lavori per l'ottimizzazione ... Il tetto al prezzo del gas al vertice Ue. Ma resta la spaccatura sul petrolio 'Chi apre un'attività a Foggia, chi è proprio di Foggia, che è nato in quella città, sa che deve pagare'. 'È solo ironia della sorte che è l'inizio dell'anno - risponde Villani - Non c'è una scelta Ha ...La ricerca di una strada concreta su un tetto al prezzo del gas si rafforza. Entra nelle conclusioni del vertice che si apre oggi. Un price cap al gas russo, anche se temporaneo, nonostante i dubbi ...