Giro d'Italia 2022, tutte le classifiche finali: festeggiano anche Demare, Bouwman e Lopez (Di domenica 29 maggio 2022) La cronometro individuale con partenza ed arrivo a Verona, dI 17.4 km, è stata la ventunesima ed ultima del Giro d'Italia 2022 di ciclismo su strada: dato che si trattava di una tappa adatta agli specialisti, non sono cambiati i leader delle quattro principali classifiche individuali. CLASSIFICA GENERALE FINALE TAPPA Giro d'Italia 2022 1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 86:31:14 2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 1:18 3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 575 240 3:244 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 460 220 9:02 5 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 380 200 9:14 6 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 320 190 9:28 7 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 260 180 13:198 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 220 170 17:29 9 CARTHY Hugh EF ...

