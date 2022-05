Formula 1, Gp di Monaco: vince Perez davanti a Sainz e Verstappen. Pauroso incidente a Schumi jr (Di domenica 29 maggio 2022) Sergio Perez ha vinto il Gp di Monaco di F1. Sul circuito di Montecarlo, il pilota messicano della Red Bull, ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz e l'altra Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio il monegasco delal rossa, Charles Leclerc, scattato in pole. Pauroso incidente a Mick Schumacher L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022) Sergioha vinto il Gp didi F1. Sul circuito di Montecarlo, il pilota messicano della Red Bull, ha preceduto la Ferrari di Carlose l'altra Red Bull di Max. Ai piedi del podio il monegasco delal rossa, Charles Leclerc, scattato in pole.a Mick Schumacher L'articolo proviene da Firenze Post.

