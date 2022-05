Classifica Moto2, Mondiale 2022: Celestino Vietti in testa, +16 su Ogura. Arbolino a -38 (Di domenica 29 maggio 2022) Classifica Mondiale Moto2 2022 1. Celestino Vietti 108 2. Ai Ogura 108 3. Aron Canet 89 4. Joe Roberts 865. Tony Arbolino 83 6. Augusto Fernandez 80 7. Marcel Schroetter 64 8. Somkiat Chantra 61 9. Jorge Navarro 56 10. Pedro Acosta 45 11. Jake Dixon 42 12. Bo Bendsneyder 41 13. Cameron Beaubier 38 14. Sam Lowes 35 15. Albert Arenas 35 16. Jeremy Alcoba 31 17. Manuel Gonzalez 21 18. Fermin Aldeguer 20 19. Barry Baltus 1520. Stefano Manzi 921. Filip Salac 822. Romano Fenati 723. Gabriel Rodrigo 624. Alessandro Zaccone 625. Lorenzo Dalla Porta 5 26. Marcos Ramirez 5 27. Keminth Kubo 4 28. Sean Dylan Kelly 3 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)1.108 2. Ai108 3. Aron Canet 89 4. Joe Roberts 865. Tony83 6. Augusto Fernandez 80 7. Marcel Schroetter 64 8. Somkiat Chantra 61 9. Jorge Navarro 56 10. Pedro Acosta 45 11. Jake Dixon 42 12. Bo Bendsneyder 41 13. Cameron Beaubier 38 14. Sam Lowes 35 15. Albert Arenas 35 16. Jeremy Alcoba 31 17. Manuel Gonzalez 21 18. Fermin Aldeguer 20 19. Barry Baltus 1520. Stefano Manzi 921. Filip Salac 822. Romano Fenati 723. Gabriel Rodrigo 624. Alessandro Zaccone 625. Lorenzo Dalla Porta 5 26. Marcos Ramirez 5 27. Keminth Kubo 4 28. Sean Dylan Kelly 3 Foto: MotoGP.com Press

