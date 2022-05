(Di domenica 29 maggio 2022) Numerosi calciatori provenienti da vari club europei sono in scadenza di contratto e si sono messi sul mercato. Molti di questi stanno facendo gola a mezzo mondo e vogliono accaparrarseli portando a termine un grande affare. Il mercato dei parametrista suscitando molto l’attenzione dell’ad dell’, Beppe Marotta, il quale sta portando avanti delle operazioni in tal senso: già da settimane si parla della trattativa per un clamoroso trasferimento di Paulo Dybala nel club nerazzurro; pochi giorni fa è giunta la notizia anche dell’operazione riguardante il romanista Henrik Mkhitarhyan, che sembra quasi in dirittura d’arrivo.Bernardeschi Tuttavia, c’è anche un terzo giocatore tra gli obiettivi di mercato dell’. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il ...

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - GiovaAlbanese : Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter s… - cmdotcom : #Inter, addio a #Perisic: il croato ha raggiunto l'accordo col #Tottenham - internewsit : Bastoni verso la Premier League: nome nuovo per la difesa (oltre Bremer) - TS - - infoitsport : Calciomercato Inter, si lavora ad un parametro zero dalla Serie A -

: Marotta deve ora decidere se puntare su Dybala o riportare Lukaku in nerazzurro Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe sfumare il passaggio di Paulo Dybala ...E Calhanoglu, sì, Calhanoglu sarà ancor di più al centro dell'impianto tattico della nuova. Appuntamento di calciomercato sulla Domenica Sportiva in onda sulla RAI. Ciro Venerato parlerà delle manvre di Milan, Inter, Napoli e Juventus. Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, ...Ci davano per spacciati fin dall'inizio e davano l'Inter vincente, ma noi conoscevamo la nostra ...