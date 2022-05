Banda larga, c’è la volontà sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti di andare verso la rete unica. Cinque mesi per passare agli impegni (Di domenica 29 maggio 2022) Il dado è tratto: entro Cinque mesi l’Italia saprà se avrà una rete unica di ultima generazione e l’ostacolo dei 22 miliardi di debiti dell’ex monopolista Tim sarà aggirato. Queste le poche certezze dopo la firma, nella serata di domenica 29 maggio, dell’accordo tra Telecom, Open Fiber la Cassa Depositi e Prestiti sulla comune intenzione di integrare le infrastrutture in fibra di Tim e Open Fiber, entrambe partecipate della Cassa, includendo anche la fondamentale rete primaria di Telecom, quella che collega la centrale agli armadietti sotto casa. Ottime notizie, insomma, anche se la strada resta lunga e tortuosa e il percorso tutto da tracciare. Intanto l’accordo dovrà sfociare in un’intesa vincolante entro ottobre. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Il dado è tratto: entrol’Italia saprà se avrà unadi ultima generazione e l’ostacolo dei 22 miliardi di debiti dell’ex monopolista Tim sarà aggirato. Queste le poche certezze dopo la firma, nella serata di domenica 29 maggio, dell’accordo tra Telecom, Open Fiber lasulla comune intenzione di integrare le infrastrutture in fibra di Tim e Open Fiber, entrambe partecipate della, includendo anche la fondamentaleprimaria di Telecom, quella che collega la centralearmadietti sotto casa. Ottime notizie, insomma, anche se la strada resta lunga e tortuosa e il percorso tutto da tracciare. Intanto l’accordo dovrà sfociare in un’intesa vincolante entro ottobre. ...

