Aereo con 22 persone a bordo scompare dai radar in Nepal

(Di domenica 29 maggio 2022) Unpasseggeri della Tara Air diretto in una zona montuosa delè scomparso oggi con 22: lo ha reso noto la compagnia aerea. 'Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha ...

Un aereo passeggeri della Tara Air diretto in una zona montuosa del Nepal è scomparso oggi con 22 persone a bordo: lo ha reso noto la compagnia aerea. "Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti". Un aereo è scomparso dai radar. Accade in Nepal, dove un aereo operato da una compagnia aerea privata, risulta scomparso con 22 persone a bordo. Lo hanno riferito all'agenzia Reuters fonti della compagnia.