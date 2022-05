X Factor, l'ultimo giudice è Rkomi: il cast al completo (Di sabato 28 maggio 2022) È ufficiale: il tavolo dei giudizi di X Factor è al completo. A valutare gli aspiranti artisti del seguitissimo talent show di Sky uno saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'amico e Rkomi. Una commissione variegata e fresca che assicurerà divertimento e scelte in linea con il corrente mercato discografico. Lo show è in arrivo: le audizioni partiranno da giugno e il programma sarà da settembre su Sky e in streaming. Spuntano le prime indiscrezioni su chi sarà al timone dell'amatissima gara: tra i nomi papabili c'è quello di Francesca Michielin. Sono settimane di grande fermento per gli affezionati telespettatori di X Factor. Proprio oggi, venerdì 27 maggio, la produzione del programma, attraverso un post sui social, ha reso pubblici i nomi dei giudici che andranno ad animare il bancone di prova più famoso d'Italia. ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) È ufficiale: il tavolo dei giudizi di Xè al. A valutare gli aspiranti artisti del seguitissimo talent show di Sky uno saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'amico e. Una commissione variegata e fresca che assicurerà divertimento e scelte in linea con il corrente mercato discografico. Lo show è in arrivo: le audizioni partiranno da giugno e il programma sarà da settembre su Sky e in streaming. Spuntano le prime indiscrezioni su chi sarà al timone dell'amatissima gara: tra i nomi papabili c'è quello di Francesca Michielin. Sono settimane di grande fermento per gli affezionati telespettatori di X. Proprio oggi, venerdì 27 maggio, la produzione del programma, attraverso un post sui social, ha reso pubblici i nomi dei giudici che andranno ad animare il bancone di prova più famoso d'Italia. ...

