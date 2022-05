X-Factor 2022 | è ufficiale | “Rubato” il pupillo di Amadeus

(Di sabato 28 maggio 2022) Scelta la quarta star per la giuria di X-: a giudicare i talenti del programma un protagonista d’eccezione. X-(fonte youtube)Il talent canoro più seguito e innovativo è pronto a riprendere possesso del palinsesto di Sky. La prossima edizione vedrà la luce nel mese di settembre, ma nel frattempo i preparativi fervono incessantemente. Nelle ultime ore è trapelata una notizia bomba: sarebbe stato reso noto il nome dell’ultimo giudice, che affiancherà i colleghi Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Si tratta del rapper milanese Rkomi, reduce dall’esperienza di Sanremo. Rkomi a X-, ecco le novità Rkomi (fonte instagram)Il talent-show di Sky sta scaldando i motori, gettando le basi per un’edizione senza precedenti. Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, ha all’attivo 3 ...

È stato ammesso al tavolo del talent a soli 23 anni e ha fatto vibrare il palco di X con i suoi concorrenti per ben cinque volte, dimostrando al pubblico di essere competente, ambizioso ed ... Curiosi di sapere di chi si tratta X, svelato il nome del quarto giudice: i fan non stanno nella pelle Ebbene, alla lista dei giudici più amati in questa nuovissima edizione di X... X Factor 2022, finalmente è ufficiale: la notizia che tutti aspettavano! I fan non stanno nella pelle, curiosi di sapere cosa è successo