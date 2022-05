Un libro da non perdere! (Di sabato 28 maggio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Margherita Bassi nata Casadei era riuscita a nascondere la gravidanza per sei mesi, tanto poco si vedeva la pancia. Poi un giorno, mentre in silenzio mangiavano, Regina, sua madre, le aveva detto: “Sei ingrassata. O qualcuno ti dà da mangiare e in cambio gli allarghi le gambe, oppure hai allargato le gambe una volta e ci sei rimasta. In ogni caso, sei una puttana”». Da sempre sono convinto che i giornalisti italiani scrivano meglio degli scrittori quelli veri. Poi abbiamo orribili difetti: ad esempio un’antica tradizione di legami con il potere politico, talora anche con il potere economico, da cui è fondamentale affrancarsi; ma come scrittura ci devono lasciare stare. Il secondo romanzo di Silvia Truzzi è scritto così come avete intuito dalle prime righe: benissimo. Il primo si intitolava Fai piano quando torni ed è ... Leggi su iodonna (Di sabato 28 maggio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Margherita Bassi nata Casadei era riuscita a nascondere la gravidanza per sei mesi, tanto poco si vedeva la pancia. Poi un giorno, mentre in silenzio mangiavano, Regina, sua madre, le aveva detto: “Sei ingrassata. O qualcuno ti dà da mangiare e in cambio gli allarghi le gambe, oppure hai allargato le gambe una volta e ci sei rimasta. In ogni caso, sei una puttana”». Da sempre sono convinto che i giornalisti italiani scrivano meglio degli scrittori quelli veri. Poi abbiamo orribili difetti: ad esempio un’antica tradizione di legami con il potere politico, talora anche con il potere economico, da cui è fondamentale affrancarsi; ma come scrittura ci devono lasciare stare. Il secondo romanzo di Silvia Truzzi è scritto così come avete intuito dalle prime righe: benissimo. Il primo si intitolava Fai piano quando torni ed è ...

