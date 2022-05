Ucraina: Salvini, 'qualcuno preferisce il nulla, non posso assistere ancora a distruzione' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Potrei più comodamente, come altri miei colleghi parlamentari o altri italiani, passarmi il ponte del 2 giugno con i miei figli, magari sarà così. Se invece ci fosse l'opportunità di riuscire a portare queste richieste di cessate il fuoco, di dialogo, non dipende da me, è l'idea che mi spinge: posso essere utile, piccolissimo tra tanti altri piccoli o altri grandi, a spingere alla riflessione, al cessate il fuoco? Qualunque politico, di qualunque idea, di qualunque area culturale dovrebbe chiedersi: cosa posso fare io? qualcuno preferisce il nulla, lo rispetto, per come sono fatto assistere ad altre settimane, ad altri mesi di distruzione senza neanche provare a fare nulla...". Lo ha affermato il segretario della Lega, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Potrei più comodamente, come altri miei colleghi parlamentari o altri italiani, passarmi il ponte del 2 giugno con i miei figli, magari sarà così. Se invece ci fosse l'opportunità di riuscire a portare queste richieste di cessate il fuoco, di dialogo, non dipende da me, è l'idea che mi spinge:essere utile, piccolissimo tra tanti altri piccoli o altri grandi, a spingere alla riflessione, al cessate il fuoco? Qualunque politico, di qualunque idea, di qualunque area culturale dovrebbe chiedersi: cosafare io?il, lo rispetto, per come sono fattoad altre settimane, ad altri mesi disenza neanche provare a fare...". Lo ha affermato il segretario della Lega, ...

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il leader della Lega Salvini potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni. Lo rendono noto ambienti del p… - fanpage : Matteo Salvini è pronto a partire per Mosca per parlare con Vladimir #Putin: il leader del Carroccio vorrebbe prova… - arcanodavvero : RT @jacopo_iacoboni: è impressionante quanti leader europei non siano riusciti a prendere una posizione limpida su Putin neanche nel pieno… - ottopagine : Ucraina, Salvini: 'Anche io a Kiev? Ne sarei felice, serve diplomazia' -