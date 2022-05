Tina Cipollari, ex tronista l’attacca: “Ti meriteresti un sacco di calci nel C” (Di sabato 28 maggio 2022) Tina Cipollari è l’opinionista più temuta della tv e nel corso della sua carriera ventennale a Uomini e Donne ha litigato con molte persone. Tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici, pubblico parlante (come non ricordarsi la celebre lite con Rosy al grido di ‘pizzettara‘), ed anche dame e cavalieri del parterre degli Over. Nessuno è immune all’uragano Tina Cipollari. Fra le sue vittime più celebri c’è senza dubbio Rossella Intellicato, approdata a Uomini e Donne dopo aver partecipato al Grande Fratello. Dalla trasmissione la tronista non uscì con nessuno (si fidanzò poco dopo con Jeremias Rodriguez), ma si portò con sé un sacco di liti con Tina Cipollari. Da allora sono passati ormai quattro anni (era il 2018), eppure l’ex ... Leggi su biccy (Di sabato 28 maggio 2022)è l’opinionista più temuta della tv e nel corso della sua carriera ventennale a Uomini e Donne ha litigato con molte persone. Tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici, pubblico parlante (come non ricordarsi la celebre lite con Rosy al grido di ‘pizzettara‘), ed anche dame e cavalieri del parterre degli Over. Nessuno è immune all’uragano. Fra le sue vittime più celebri c’è senza dubbio Rossella Intellicato, approdata a Uomini e Donne dopo aver partecipato al Grande Fratello. Dalla trasmissione lanon uscì con nessuno (si fidanzò poco dopo con Jeremias Rodriguez), ma si portò con sé undi liti con. Da allora sono passati ormai quattro anni (era il 2018), eppure l’ex ...

Advertising

BITCHYFit : Tina Cipollari, ex tronista l’attacca: “Ti meriteresti un sacco di calci nel C” - infoitcultura : Caos per Tina Cipollari, il tronista infuriato: “La prenderei a calci nel…” - infoitcultura : Uomini e donne, pioggia di critiche choc per Tina Cipollari: «Ti meriteresti un sacco di calci in cul*» - profilo_di : RT @bagnotrash: nella mia mente loro sono gianni sperti e tina cipollari - svogliatu : RT @bagnotrash: nella mia mente loro sono gianni sperti e tina cipollari -