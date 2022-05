Salvini alla carica sul reddito di cittadinanza: “Soldi rubati da chi non fa una mazza” (Di sabato 28 maggio 2022) Prima Renzi, ora Salvini. Non è certo un buon momento per il reddito di cittadinanza. Dopo gli attacchi del leader di Italia Viva, che dal prossimo 15 giugno inizierà la raccolta delle firme per abrogare il sussidio di Stato, è stato ieri notte il segretario del Carroccio, durante un comizio tenutosi a Erba (piccolo centro in provincia di Como), a scagliarsi contro la norma simbolo dei grillini. “reddito di cittadinanza? Soldi rubati da chi non fa una mazza, diamoli a chi vuole lavorare. alla prova dei fatti dopo tre anni su un milione e centomila lavoratori abili che percepiscono il reddito di cittadinanza, hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato in soli quattromila, non è tanta ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Prima Renzi, ora. Non è certo un buon momento per ildi. Dopo gli attacchi del leader di Italia Viva, che dal prossimo 15 giugno inizierà la raccolta delle firme per abrogare il sussidio di Stato, è stato ieri notte il segretario del Carroccio, durante un comizio tenutosi a Erba (piccolo centro in provincia di Como), a scagliarsi contro la norma simbolo dei grillini. “dida chi non fa una, diamoli a chi vuole lavorare.prova dei fatti dopo tre anni su un milione e centomila lavoratori abili che percepiscono ildi, hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato in soli quattromila, non è tanta ...

