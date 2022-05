Primavera 1 2021 2022 | rimonta pazza dell’Inter che vola in finale | da 0-3 a 3-3 contro il Cagliari

(Di sabato 28 maggio 2022) Incredibile epilogo nella seconda semidelle final four del campionato: l’Inter pareggia 3-3ilin finalissima per lo scudetto, dove se la vedràla Roma. La squadra sarda domina il primo tempo e con grande cinismo segna tre reti, sopperendo peraltro a un grave errore dell’arbitro che nega un cartellino rosso ai nerazzurri per un fallo da chiara occasione da rete del portiere Rovida: Desogus firma la doppietta, prima su punizione e poi inpiede, nel mezzo la rete su rigore – netto – di Luvumbo implacabile dagli undici metri. Nella ripresa, però, i sardi faticano tantissimo e finiscono per abbassarsi pericolosamente chiusi a riccio negli ultimi venticinque metri. Per oltre ...

tabellamercatob : Semifinale #Playoff #Scudetto #Primavera1TIMVision Finale #InterCagliari 3-3 d. t. s. Tabellino e cronaca… - RickyBianchini : L'Inter Primavera supera il Cagliari e va in finale playoff #Primavera1 2021/2022. Risultato sopra le aspettative p… - sportface2016 : #Primavera1TIMVision, rimonta pazza dell'#Inter che vola in finale: il #Cagliari spreca tre gol di vantaggio - zazoomblog : LIVE – Inter-Cagliari 3-3 semifinale Primavera 2021-2022 (DIRETTA) - #Inter-Cagliari #semifinale #Primavera - tabellamercatob : Semifinale #Playoff #Scudetto #Primavera1TIMVision Finale #InterCagliari 3-3 Tabellino e cronaca… -

Incredibile epilogo nella seconda semifinale delle final four del campionato Primavera 1 2021/2022: l'Inter pareggia 3-3 contro il Cagliari e vola in finalissima per lo scudetto, dove se la vedrà cont ...Sotto 3-0, l'Inter acciuffa il Cagliari al 93': finisce 3-3 dopo i supplementari, nerazzurri avanti grazie al miglior piazzamento in regular season.