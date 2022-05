QuiNewsFirenze : Ztl, Zcs, disabili, rinnovo permessi a scaglioni - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Permessi Ztl e Ztc e contrassegni invalidi, scadenza fissata al 29 giugno' - consiag : ?? Consiag Servizi Comuni e il @comunepo ricordano che sono in scadenza i permessi ZTL e ZTC e i contrassegni invali… - WazeLazio : #Frascati è uno dei Comuni del Lazio che ha il sistema dei 'Permessi ZTL' gestiti con l'attivazione su #waze e quin… - rimininewsgaia : Modifiche sul rilascio dei permessi -

Firenze Post

... integrando in un sistema amichevole e fruibile anche da persone con disabilità, la presentazione di istanze, la richiesta online di(ad esempio per il transito ino per il parcheggio ...... integrando in un sistema amichevole e fruibile anche da persone con disabilità, la presentazione di istanze, la richiesta online di(ad esempio per il transito ino per il parcheggio ... Permessi ZTL, ZCS ai disabili: rinnovo scaglionato per i contrassegni prorogati per l’emergenza Covid-19 FIRENZE – Un rinnovo in tre scaglioni per i permessi ZTL, ZCS e disabili. È quanto ha stabilito la giunta comunale approvando una delibera proposta dall’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. A ...Il sindaco Clemente Mastella e la consigliera delegata all’Agenda Digitale, Marika Mignone, rendono noto che è stata accettata anche la seconda candidatura ai bandi PNRR per la digitalizzazione dei Co ...