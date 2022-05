Mostra di Caravaggio a Ragusa, societa’ rinuncia a contributo pubblico (Di sabato 28 maggio 2022) Ragusa – La società Happee Place Italy in collaborazione con Mediatica ha promosso la Mostra “Caravaggio: ultimo approdo” a Ragusa, che sta riscontrando grande interesse da parte di visitatori costituiti da turisti italiani , stranieri e residenti e dopo le recenti e immotivate polemiche politiche sorte in città, ha deciso di produrre ogni chiarimento nella massima trasparenza al fine di fornire tutti i dettagli che fanno ben comprendere come l’operazione culturale avviata sia inserita nel contesto di un progetto ad ampio respiro nazionale.“Non avremmo voluto ma ci troviamo costretti ad intervenire, alla luce delle immotivate quanto inaspettate polemiche e inesattezze emerse durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Ragusa in buona parte dedicato alla Mostra ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)– La società Happee Place Italy in collaborazione con Mediatica ha promosso la: ultimo approdo” a, che sta riscontrando grande interesse da parte di visitatori costituiti da turisti italiani , stranieri e residenti e dopo le recenti e immotivate polemiche politiche sorte in città, ha deciso di produrre ogni chiarimento nella massima trasparenza al fine di fornire tutti i dettagli che fanno ben comprendere come l’operazione culturale avviata sia inserita nel contesto di un progetto ad ampio respiro nazionale.“Non avremmo voluto ma ci troviamo costretti ad intervenire, alla luce delle immotivate quanto inaspettate polemiche e inesattezze emerse durante l’ultima seduta del Consiglio comunale diin buona parte dedicato alla...

