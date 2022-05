LIVE Sinner-McDonald 6-3 7-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro annulla undici set point e conquista il parziale! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 In corso il MTO per Sinner. Toilet break invece per uno scosso McDonald. 13.21 Jannik Sinner conquista il secondo parziale al tie-break! l’azzurro vince un parziale durato 92 minuti in cui ha annullato ben 11 set point, rimontando da 2-5, 0-40 e recuperando da uno stato fisico precario. Il classe 2001 conquista il set al tie-break per 8 punti a 6 nonostante il set point annullato da Mackenzie McDonald. FINE SECONDO SET 8-6 INCREDIBILE SECONDO SET VINTO DA JANNIK Sinner! 7-6 ARRIVA UN’ALTRA CHANCE PER Sinner! 6-6 Pessima risposta dell’azzurro e cambio campo. 6-5 SET ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 In corso il MTO per. Toilet break invece per uno scosso. 13.21 Jannikil secondo parziale al tie-break!vince un parziale durato 92 minuti in cui hato ben 11 set, rimontando da 2-5, 0-40 e recuperando da uno stato fisico precario. Il classe 2001il set al tie-break per 8 punti a 6 nonostante il setto da Mackenzie. FINE SECONDO SET 8-6 INCREDIBILE SECONDO SET VINTO DA JANNIK! 7-6 ARRIVA UN’ALTRA CHANCE PER! 6-6 Pessima risposta dele cambio campo. 6-5 SET ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 6-3 2-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti nel 2° set - #Sinner-McDonald… - zazoomblog : LIVE – Sinner-McDonald 5-3 terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-McDonald #terzo #turno… - zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 3-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’italiano conduce il primo set - #Sinner-McDonald #Roland… - Eurosport_IT : Pronti a sostenere Jannik Sinner? ?????? Segui il match contro Mcdonald LIVE su @discoveryplusIT ed… - sportface2016 : #RolandGarros | Jannik #Sinner va alla caccia degli ottavi di finale contro l'americano Mackenzie #McDonald: segui… -