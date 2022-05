LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: bene Dalla Porta, Arbolino e Pasini; in difficoltà Vietti (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.13 In difficoltà al momento Celestino Vietti, appena ventiduesimo nella combinata. 11.10 Il miglior tempo della combinata aggiornata è di Sam Lowes, 1:51.864; secondo Augusto Fernandez, +0.085; terzo Jake Dixon che non ha ancora migliorato il giro registrato nelle FP1. Quarto Aron Canet e quinto Lorenzo Dalla Porta. 11.07 Qui le immagini di Marcos Ramirez e Gabriel Rodrigo che discutono dopo l’incidente: A crash already Vietti makes a super save and it sends @24Marcosramirez and @gabrirodrigo2 into each other #Moto2 #ItalianGP pic.twitter.com/riPJ43mKm1 — MotoGP (@MotoGP) May 28, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.13 Inal momento Celestino, appena ventiduesimo nella combinata. 11.10 Il miglior tempo della combinata aggiornata è di Sam Lowes, 1:51.864; secondo Augusto Fernandez, +0.085; terzo Jake Dixon che non ha ancora migliorato il giro registrato nelle FP1. Quarto Aron Canet e quinto Lorenzo. 11.07 Qui le immagini di Marcos Ramirez e Gabriel Rodrigo che discutono dopo l’incidente: A crash alreadymakes a super save and it sends @24Marcosramirez and @gabrirodrigo2 into each other #nGP pic.twitter.com/riPJ43mKm1 — MotoGP (@MotoGP) May 28, ...

