LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: uno-due Ferrari, Leclerc svetta nella Q1. Sessione sospesa (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.19 Tsunoda è andato a sbattere nella variante dopo il tunnel. I commissari stanno pulendo la pista. Da sottolineare che il crono di Russell è frutto di una gomma nuova soft. 16.17 BANDIERA ROSSA!!!! Tsunoda a muro! 16.15 Leclerc si rilancia per un altro giro. 16.15 Impressionante Magnussen quinto con la Haas a 0.500, mentre Mick Schumacher è ottavo a 0.900. 16.14 Bravo Hamilton a tirarsi fuori da guai con il sesto tempo a 0.875, mentre Russell è 12° a 1.283. 16.13 Verstappen rimane in terza posizione a 0.424 e Perez quarto a 0.435. 16.12 Uno-due Ferrari con Leclerc e Sainz davanti a tutti: 1:12.569 per il monegasco

