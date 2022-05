L’istruzione è la forza in più dell’Italia in Nordafrica (Di sabato 28 maggio 2022) L’Italia è vista dai Paesi del Nordafrica come attore con cui poter instaurare un dialogo a 360 gradi su temi di cooperazione e sviluppo, partnership economico-commerciale, sicurezza e politica. Come dimostra la recente visita a Roma del capo dello Stato algerino, come racconta l’attività italiana all’interno di contesti complessi come la crisi libica, o come esce dal Marocco, un Paese molto interessato all’Italia. Una visione che arriva anche dal resoconto del recente viaggio del presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, a Rabat per incontri con le istituzioni del Paese, e avvenuto nel quadro delle iniziative a livello del Mediterraneo per premettere alla fondazione di concludere sempre maggiori accordi con vari Paesi interessati (sono già strette intese in Qatar, Libano, Somalia e si sta dialogando con Bahrein, Emirati e Arabia e appunto con il Marocco). La ... Leggi su formiche (Di sabato 28 maggio 2022) L’Italia è vista dai Paesi delcome attore con cui poter instaurare un dialogo a 360 gradi su temi di cooperazione e sviluppo, partnership economico-commerciale, sicurezza e politica. Come dimostra la recente visita a Roma del capo dello Stato algerino, come racconta l’attività italiana all’interno di contesti complessi come la crisi libica, o come esce dal Marocco, un Paese molto interessato all’Italia. Una visione che arriva anche dal resoconto del recente viaggio del presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, a Rabat per incontri con le istituzioni del Paese, e avvenuto nel quadro delle iniziative a livello del Mediterraneo per premettere alla fondazione di concludere sempre maggiori accordi con vari Paesi interessati (sono già strette intese in Qatar, Libano, Somalia e si sta dialogando con Bahrein, Emirati e Arabia e appunto con il Marocco). La ...

