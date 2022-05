“Lasciata a pochi giorni dalle nozze”. Annuncio ‘choc’ dell’ex UeD: un addio inatteso (Di sabato 28 maggio 2022) Brutte notizie per l’ex protagonista di Uomini e Donne, che è stata Lasciata a ridosso del matrimonio. Stiamo parlando di Ginevra Lambruschi e del suo ormai ex partner Mirko Antonucci. Mesi fa avevano annunciato di volersi sposare e proprio a breve si sarebbe materializzato il lieto evento. Ora però è successo l’imponderabile, con lei che attraverso il social network Instagram ha pubblicato un messaggio che ha sconvolto tutti i suoi follower, increduli per l’avvenimento. Nell’agosto del 2021 Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci avevano riferito tutto sulle loro future nozze. Il giovane calciatore le aveva fatto una romantica proposta regalandole un anello con su incise le parole: ‘Mi vuoi sposare?’ Il sì di Ginevra non si era fatto attendere e la reazione era stata assolutamente commossa e felice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne negli anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Brutte notizie per l’ex protagonista di Uomini e Donne, che è stataa ridosso del matrimonio. Stiamo parlando di Ginevra Lambruschi e del suo ormai ex partner Mirko Antonucci. Mesi fa avevano annunciato di volersi sposare e proprio a breve si sarebbe materializzato il lieto evento. Ora però è successo l’imponderabile, con lei che attraverso il social network Instagram ha pubblicato un messaggio che ha sconvolto tutti i suoi follower, increduli per l’avvenimento. Nell’agosto del 2021 Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci avevano riferito tutto sulle loro future. Il giovane calciatore le aveva fatto una romantica proposta regalandole un anello con su incise le parole: ‘Mi vuoi sposare?’ Il sì di Ginevra non si era fatto attendere e la reazione era stata assolutamente commossa e felice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne negli anni ...

