La guerra in Ucraina ha rivoluzionato l'utilizzo delle forze aeree (Di sabato 28 maggio 2022) Le forze aeree sono composte da assetti di comando e controllo, di combattimento, di mobilità, di trasporto tattico e strategico, di protezione, di supporto operativo e di proiezione, di sostegno logistico. Le sue cosiddette piattaforme aeree si suddividono in aeromobili ad ala fissa (aerei) e rotante (elicotteri), a pilotaggio remoto (droni) e intercettori teleguidati (missilistica). Il conflitto russo-ucraino ha reso evidente anche ai non addetti ai lavori come, mentre nel passato vi era uno stretto legame tra il tipo di aeromobile e il ruolo ricoperto dallo stesso nelle operazioni aeree, tale principio ora sia sfumato poiché molti aeromobili hanno ampliato la loro capacità di impiego. Un esempio sono i velivoli ad alte prestazioni, i cosiddetti fast jet, concepiti un tempo per il solo ruolo di combattimento, oggi ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Lesono composte da assetti di comando e controllo, di combattimento, di mobilità, di trasporto tattico e strategico, di protezione, di supporto operativo e di proiezione, di sostegno logistico. Le sue cosiddette piattaformesi suddividono in aeromobili ad ala fissa (aerei) e rotante (elicotteri), a pilotaggio remoto (droni) e intercettori teleguidati (missilistica). Il conflitto russo-ucraino ha reso evidente anche ai non addetti ai lavori come, mentre nel passato vi era uno stretto legame tra il tipo di aeromobile e il ruolo ricoperto dallo stesso nelle operazioni, tale principio ora sia sfumato poiché molti aeromobili hanno ampliato la loro capacità di impiego. Un esempio sono i velivoli ad alte prestazioni, i cosiddetti fast jet, concepiti un tempo per il solo ruolo di combattimento, oggi ...

Advertising

GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - GiovaQuez : Rovelli: 'La guerra CIVILE in Ucraina in cui la Russia è intervenuta. Perché ci sono ucraini che combattono contro… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - silviaqueen5 : RT @lefrasidiosho: #Mosca boccia il piano di pace italiano: 'Slegato dalla realtà'. #Russia #Ucraina #Guerra - anna_annie12 : Carta della Guerra in Ucraina: l'avanzata della Russia - Limes -