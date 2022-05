Isola dei famosi: Maccarini la combina grossa (Di sabato 28 maggio 2022) Marco Maccarini nella bufera: il nuovo concorrente già in crisi con gli altri naufraghi. Vediamo insieme cos’è successo. E’ arrivato da pochi giorni l’ex veejay di MTV in Honduras ma la sua presenza pare si sia fatta già troppo ingombrante. Il conduttore sembra che abbia in mente sempre idee strane e l’ultima è stata un vero e proprio macello. Isola dei famosi: marco ne combina un’altra delle sue (web)Marco Maccarini l’ha combinata grossa rischiando di far male Pamela. Il concorrente, ha infatti deciso di mettere a scaldare un’essenza all’interno di un barattolo di latta, che complice il fuoco è diventato praticamente incandescente. Il motivo di questa sua decisione era semplicemente per allontanare le zanzare. Purtroppo, al posto di eliminare gli ... Leggi su formatonews (Di sabato 28 maggio 2022) Marconella bufera: il nuovo concorrente già in crisi con gli altri naufraghi. Vediamo insieme cos’è successo. E’ arrivato da pochi giorni l’ex veejay di MTV in Honduras ma la sua presenza pare si sia fatta già troppo ingombrante. Il conduttore sembra che abbia in mente sempre idee strane e l’ultima è stata un vero e proprio macello.dei: marco neun’altra delle sue (web)Marcol’hatarischiando di far male Pamela. Il concorrente, ha infatti deciso di mettere a scaldare un’essenza all’interno di un barattolo di latta, che complice il fuoco è diventato praticamente incandescente. Il motivo di questa sua decisione era semplicemente per allontanare le zanzare. Purtroppo, al posto di eliminare gli ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Lungotevere dei Pierleoni ?????? Traffico rallentato all'altezza dell'Isola Tiberina #Luceverde #Lazio - Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (21:15) L'isola dei Famosi 2022 (Reality) #StaseraInTV 28/05/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022 - 1511maxi : RT @granmartello: Se siamo immersi in questa caciara grottesca e tra ridicoli interpreti de l'isola dei famosi della politica, non possiamo… - GuidaTVPlus : 28-05-2022 21:09 #MediasetExtra L'Isola dei Famosi #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV -