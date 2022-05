Isola dei Famosi, la rabbia di Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo: “Buffona, sei falsissima. Preferisco non mangiare che stare al tuo gioco” (Di sabato 28 maggio 2022) Scintille all’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo. Già da qualche giorno tra i due si era alzata la tensione ma, proprio poche ore prima della puntata del reality andata in onda su Canale 5 venerdì 27 maggio, la situazione è deflagrata. Tutto è successo quando lo Spirito dell’Isola ha chiesto alla showgirl di dare un voto ai suoi compagni d’avventura a Playa Rinovada: neanche a dirlo, i voti più bassi li ha riservati a Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis, appunto. Per loro la “pena” peggiore, dover saltare la cena. “Nicolas, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Scintille all’deitraDel. Già da qualche giorno tra i due si era alzata la tensione ma, proprio poche ore prima della puntata del reality andata in onda su Canale 5 venerdì 27 maggio, la situazione è deflagrata. Tutto è successo quando lo Spirito dell’ha chiesto alla showgirl di dare un voto ai suoi compagni d’avventura a Playa Rinovada: neanche a dirlo, i voti più bassi li ha riservati a Estefania Bernal e, appunto. Per loro la “pena” peggiore, dover saltare la cena. “, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti ...

